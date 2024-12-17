Картаполов назвал убийство Кириллова «подлым бендеровским методом»

Теракт против начальника войск РХБЗ Игоря Кириллова - это «подлый бендеровский метод». Так прокомментировал «Звезде» происшествие председатель комитета Госдумы РФ по обороне Андрей Картаполов.

«Мы прекрасно знаем, что ничего лучше нацистский режим Зеленского делать не умеет. Это подлые бандеровские методы, которые отрабатывались еще в середине прошлого века - удары исподтишка», - добавил политик.

По его словам, таким способом киевский режим попытался отвлечь украинское общество от того, что происходит в зоне СВО на самом деле. Картаполов также указал, что, таким образом, Запад в лице Украины «терпит полное поражение».

Он также отметил, что необходимо продолжать достигать целей специальной военной операции.

Напомним, что утром во вторник, 17 декабря, на Рязанском проспекте произошел теракт, в результате которого погибли Кириллов и его помощник. По версии следствия, взорвалась бомба, заложенная в самокат, который стоял у подъезда дома.