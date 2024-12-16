Друг погибшего на танкере «Волгонефть 212» моряка рассказал о его мечтах

Погибший при крушении в Керченском проливе нефтяного танкера «Волгонефть 212» моряк мечтал в будущем плавать в другие страны. Об этом рассказал в беседе с 360.ru его друг Владислав.
«Работал на танкере мотористом, мечтал отучиться и плавать в другие страны», - сообщил он.
У моряка также была цель купить машину и поскорее вернуться, добавил его друг. Он отметил, что у матроса остались мать и двоюродный брат.
Напомним, что 15 декабря в Керченском проливе на мель сел танкер «Волгонефть 212». Трагедия случилась во время шторма. С грузового судна эвакуировали 13 человек, один из них погиб.
Позднее стало известно, что в шторм попал еще один танкер - «Волгонефть 239». На его борту находились 14 членов экипажа и груз с нефтяными продуктами. После инцидента Следственный комитет РФ возбудил два уголовных дела.
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