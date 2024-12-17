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Протяженность загрязнения побережья Кубани превысила 23 километра

Увеличение пораженных участков связано с бушующим в Краснодарском крае штормом. Точные размеры загрязнения будут известны к вечеру.
Глеб Владовский 2024-12-17 17:21:49
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Площадь загрязнения пляжа Анапы перешагнула отметку в 23 километра. Об этом сообщил «Звезде» министр ГО и ЧС Краснодарского края Сергей Штриков.

«Разрастание пораженных участков связано с погодными условиями. Как только они изменятся, станет все ясно. Вероятно, что к вечеру», - рассказал он.

На опубликованных кадрах видно, что в прибрежной зоне усиливается шторм. На пляже также находится шлюпка танкера «Волгонефть 212», который потерпел крушение в Керченском проливе 15 декабря.

Напомним, что в этот день два грузовых судна «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239» сели на мель. Ранее также появились кадры последствий ЧП, в результате которого пострадала местная флора и фауна.

#Краснодарский край #шторм #Кубань #МЧС России #наш эксклюзив #загрязнение #разлив мазута
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