Протяженность загрязнения побережья Кубани превысила 23 километра

Площадь загрязнения пляжа Анапы перешагнула отметку в 23 километра. Об этом сообщил «Звезде» министр ГО и ЧС Краснодарского края Сергей Штриков.

«Разрастание пораженных участков связано с погодными условиями. Как только они изменятся, станет все ясно. Вероятно, что к вечеру», - рассказал он.

На опубликованных кадрах видно, что в прибрежной зоне усиливается шторм. На пляже также находится шлюпка танкера «Волгонефть 212», который потерпел крушение в Керченском проливе 15 декабря.

Напомним, что в этот день два грузовых судна «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239» сели на мель. Ранее также появились кадры последствий ЧП, в результате которого пострадала местная флора и фауна.