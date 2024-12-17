Минобороны России сообщает, что ВСУ потеряли до 260 военнослужащих за сутки боев на Курском направлении.

Также на этом направлении противник лишился трех боевых бронированных машин и пяти автомобилей. Потери неприятеля в артиллерии составили две 122-миллиметровые гаубицы Д-30 и пусковая установка РСЗО RAK-SA-12 производства Хорватии.

Помимо этого, российское оборонное ведомство отметило потерю противником станции радиоэлектронной борьбы.

Ранее МО РФ сообщило об освобождении населенного пункта Анновка на территории Донецкой Народной Республики. Населенный пункт взяли под контроль подразделения группировки войск «Юг».

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.