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ВСУ потеряли за сутки до 260 боевиков на Курском направлении

Кроме этого, удалось уничтожить три боевые бронированные машины, пять автомобилей, пусковую установку РСЗО, две гаубицы и станцию РЭБ.
2024-12-17 13:54:05
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Минобороны России сообщает, что ВСУ потеряли до 260 военнослужащих за сутки боев на Курском направлении

Также на этом направлении противник лишился трех боевых бронированных машин и пяти автомобилей. Потери неприятеля в артиллерии составили две 122-миллиметровые гаубицы Д-30 и пусковая установка РСЗО RAK-SA-12 производства Хорватии. 

Помимо этого, российское оборонное ведомство отметило потерю противником станции радиоэлектронной борьбы. 

Ранее МО РФ сообщило об освобождении населенного пункта Анновка на территории Донецкой Народной Республики. Населенный пункт взяли под контроль подразделения группировки войск «Юг».

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. 

#армия #ВСУ #приграничье #Потери противника #Курское направление
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