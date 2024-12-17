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Экипаж Ми-28НМ сровнял с землей опорник ВСУ в курском приграничье

Летчики вертолета Ми-28НМ, ударившие ракетами по врагу, действовали в составе смешанной тактической группы.
2024-12-17 11:21:08
© Фото: Минобороны России © Видео: ТРК «Звезда»

Армейская авиация бьет по укреплениям врага в приграничном районе Курской области. Экипаж вертолета Ми-28НМ уничтожил украинский опорный пункт, а также личный состав ВСУ и военную автомобильную технику врага. Об этом сообщило Минобороны России.

Российское оборонное ведомство уточнило, что экипаж Ми-28НМ действовал в составе смешанной тактической группы. Авиаудар наносился в рамках поддержки наземных войск из состава группировки «Север».

Летчики выполнили пуски ракет по координатам, которые предоставил передовой авиационный наводчик. Он же и подтвердил уничтожение цели после нанесения удара. 

Применив вооружение, экипажи вертолетов выполнили противоракетные маневры на предельно малой высоте и отстрелили тепловые ловушки. Это было сделано для того, чтобы не дать украинским ракетам ПЗРК поразить себя.

Ранее сообщалось, что экипаж разведывательно-ударного вертолета Ка-52М уничтожил опорник ВСУ вместе с личным составом противника. Удар наносился авиаракетами, также в приграничном районе Курской области.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. 

#армия #Курская область #авиаудар #Ка-52М #армейская авиация #приграничье
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