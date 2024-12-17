Экипаж Ми-28НМ сровнял с землей опорник ВСУ в курском приграничье

Армейская авиация бьет по укреплениям врага в приграничном районе Курской области. Экипаж вертолета Ми-28НМ уничтожил украинский опорный пункт, а также личный состав ВСУ и военную автомобильную технику врага. Об этом сообщило Минобороны России.

Российское оборонное ведомство уточнило, что экипаж Ми-28НМ действовал в составе смешанной тактической группы. Авиаудар наносился в рамках поддержки наземных войск из состава группировки «Север».

Летчики выполнили пуски ракет по координатам, которые предоставил передовой авиационный наводчик. Он же и подтвердил уничтожение цели после нанесения удара.

Применив вооружение, экипажи вертолетов выполнили противоракетные маневры на предельно малой высоте и отстрелили тепловые ловушки. Это было сделано для того, чтобы не дать украинским ракетам ПЗРК поразить себя.

Ранее сообщалось, что экипаж разведывательно-ударного вертолета Ка-52М уничтожил опорник ВСУ вместе с личным составом противника. Удар наносился авиаракетами, также в приграничном районе Курской области.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.