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Российские войска освободили Анновку в ДНР

Населенный пункт взяли под контроль подразделения группировки войск «Юг» в результате решительных действий.
2024-12-17 12:32:25
© Фото: Станислав Красильников, РИА Новости

Минобороны России сообщает об освобождении Анновки на территории Донецкой Народной Республики. Населенный пункт взяли под контроль подразделения группировки войск «Юг».

«В результате решительных действий подразделений "Южной" группировки войск освобожден населенный пункт Анновка», - говорится в сегодняшней сводке о проведении специальной военной операции.

Суточные потери украинской стороны в зоне ответственности группировки составили до 330 человек. Помимо живой силы, ВСУ потеряли два БТР, в том числе Stryker и М113, четыре бронеавтомобиля «Казак», орудия Д-30, М119 и L119. Уничтожены станция РЭБ и склад боеприпасов.

В оборонном ведомстве назвали потери противника с начала спецоперации. По данным Минобороны, уничтожены 650 самолетов, 283 вертолета, 37 867 беспилотников, 590 ЗРК, 19 827 танков и бронемашин.

Накануне МО РФ сообщило об освобождении Елизаветовки в ДНР. Населенный пункт заняли подразделения группировки войск «Юг».

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #ВС РФ #ДНР #ВСУ #МО РФ #СВО #Анновка
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