От биолабораторий до «грязной» бомбы: как Кириллов вскрывал правду о преступлениях Киева

В результате теракта в Москве во вторник погиб начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов. Чем был известен российский военачальник, рассказала в своем сюжете наш корреспондент Россина Бодрова.

Начальник войск РХБЗ вскрывал и доказывал на брифингах преступления киевского режима и его западных кураторов. Каждый его доклад - это детальный разбор совершенных или готовящихся террористических актов. Например, факты создания Украиной «грязной» бомбы. В страну через Польшу и Румынию тоннами ввозили опасные химические вещества.

«Курирует указанный процесс глава офиса президента Украины Андрей Ермак. А спонсором выступает фонд Сороса», - говорил Кириллов.

Начальник войск РХБЗ подробно озвучивал и планы ядерных провокаций со стороны Украины. Отбивая вражеские подразделения в Курской области, наши бойцы заполучили ценные сведения и передали в Министерство обороны документы украинских экстренных служб.

«Министерству обороны Российской Федерации стал доступен доклад государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины, который учитывался при планировании операции и в соответствии с которым радиоактивному заражению в случае аварии подвергнется лишь Российская Федерация», - утверждал Кириллов.

Вскрыли и так называемый украинский план операции «Короткое замыкание», который предполагал атаку на Запорожскую АЭС. Ее сорвали превентивным ударом наши военнослужащие. Запад молчал до поры до времени. Но позже специалисты наших войск РХБЗ спрогнозировали последствия подобного сценария, в котором и выяснилось, что в случае аварии на ЗАЭС выброс радиоактивных веществ практически затронет всю Европу. И только после наших заявлений на станцию прибыли сотрудники МАГАТЭ - то есть фактически наше ведомство спасло жизни миллионов европейцев.

Кириллов обличал всех - от верхушки киевского режима до полевых командиров ВСУ, рассказывал, чем регулярно снабжали украинскую пехоту.

«Газовая граната с веществом CS американского производства, украинские ручные гранаты с химическими средствами раздражающего действия, имеющие маркировку "Терен-6", и самодельные химические боеприпасы», - говорил Кириллов на брифинге.

Также неоднократно предоставлял факты реализуемых на Украине биологических программ.

«На территории Украины сформировалась сеть, которая включает более 30 биологических лабораторий, которые можно разделить на научно-исследовательские и санитарно-биологические», - утверждал начальник войск РХБЗ.

И снова - только факты. Тысячи документов и исследований выводили на экраны. Все это - огромный труд специалистов РХБЗ, которые работали под руководством Кириллова. Так мир узнал и названия западных компаний, которые спонсируют биолаборатории, нити которых вели к сыну президента США Байдена. Узнали, как американцы под предлогом «научной деятельности» изучали славянский геном и то, какое оружие против него можно создать.

«Под предлогом испытаний средств лечения и профилактики коронавирусной инфекции из Украины в НИИ им. Уолтера Рида сухопутных войск США вывезено несколько тысяч образцов сыворотки больных, в первую очередь относящихся к славянскому этносу», - заявлял Кириллов.

Доказал и то, откуда берется чрезвычайная агрессивность украинских националистов по отношению к мирным жителям - убийства, насилия, откровенный садизм над невинными людьми. Все на слайдах - результаты исследований упаковок с препаратами, которые украинские военные бросали перед побегом. Боевиков для смелости накачивали психостимуляторами.

«Побочным эффектом подобных препаратов, вызывающих наркотическую зависимость, является в первую очередь чрезмерная агрессивность, что объясняет проявление некоторыми украинскими военнослужащими крайней жестокости по отношению к мирному населению», - объяснял Кириллов.

Заказчик все тот же - Пентагон. Иностранные специалисты не просто посещали украинские биолаборатории, но и могли в любой момент вмешаться в проведение подобных работ. Для их удобства надписи на оборудовании, названия кабинетов дублировали на английском. Один из главных результатов наших специалистов РХБЗ - тщательное расследование происхождения коронавирусной инфекции.

«Мы рассматриваем возможность того, что к возникновению нового коронавируса причастно Агентство США по международному развитию (USAID). С 2009 года агентством финансировалась программа "Предикт", в рамках которой изучались новые виды коронавирусов, проводился отлов летучих мышей, являющихся переносчиками этих вирусов. Одним из подрядчиков проекта являлась компания "Метабиота", известная своей военно-биологической деятельностью на территории Украины», - говорил Кириллов.

Правда в докладах Кириллова многим была неугодна - попал под западные санкции. Но его служение Отечеству - это не только брифинги. Генерал принимал участие в создании и принятии на вооружение тяжелой огнеметной системы «Тосочка». Награждал экипажи «Солнцепеков». Часто бывал на позициях огнеметчиков. Выполнял свой долг с честью и достоинством, как и положено русскому офицеру.