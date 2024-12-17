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Жители ЖК, где погиб Игорь Кириллов, пожаловались на неработающую охрану

По словам людей, в момент взрыва в подъезде было пусто.
Сергей Лебедев 2024-12-17 13:07:30
© Фото: sledcom_press, Telegram © Видео: ТРК «Звезда»

Во время взрыва в доме на Рязанском проспекте в Москве, где погиб начальник войск РХБЗ Игорь Кириллов, не работала охрана. Об этом корреспонденту телеканала «Звезда» рассказала жительница ЖК Вероника.

«Когда произошел взрыв, в подъезде было пусто, непонятно, где находилась охрана. У нас меры безопасности в данном ЖК отсутствуют», - сказала девушка.

На охрану жители жаловались постоянно. Во двор можно пройти через любую калитку, а попасть в дома по любому магнитному ключу, сказано в обращении людей, которое появилось в распоряжении «Звезды».

Напомним, ранее жители ЖК показали осколки после взрыва. Фрагменты округлой формы пробили окна в квартирах и посекли откосы.

#Москва #взрыв #Теракт #игорь кириллов #наш эксклюзив #рязанский проспект #Жалобы #охрана #жк
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