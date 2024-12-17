В Академии РВСН заявили, что «Авангард» способен преодолеть любую ПРО

Российская гиперзвуковая ракета «Авангард» способна преодолевать любую имеющуюся на сегодня противоракетную оборону. Об этом сообщил «Звезде» доцент кафедры эксплуатации ракетного вооружения Военной академии РВСН им. Петра Великого Андрей Трибунский.

«Это гиперзвуковая система. Является новейшим образцом вооружения, в отличие от наших классических ракет реализует самые неожиданные траектории, которые позволяют этой ракете преодолеть любую противоракетную систему», - заявил он.

Корреспондент «Звезды» Наталья Сергеева посетила аудитории, где занимаются курсанты Академии РВСН. Аудитории предназначены для изучения технологии создания ракет. Собраны образцы всех пяти поколений, которые когда-либо стояли на боевом дежурстве.

Служба в ракетных войсках престижна. Научиться управлять самым грозным оружием на Земле и укреплять ядерный щит России мечтают тысячи юношей и девушек. Среди последних огромный конкурс.

«У нас более 20 специальностей, что касается специалитета. Конечно же на каждой специальности конкурс разный. Но он колеблется у девочек от трех человек на место до 10», - поделился начальник учебно-методического отдела Военной академии РВСН им. Петра Великого Андрей Мосиенко.

Помимо секретной работы с ядерными комплексами, здесь учат и их обслуживанию. Изучают энергетику, IT-технологии. Из новых дисциплин - управление робототехническими комплексами, БПЛА и FPV-дронами. Сержант Оттук - командир учебной группы. Участвовал в СВО на Харьковском направлении и буквально шагнул с передовой в учебные классы.

«Я выбрал такой путь. И я буду защищать свою Родину. И готов отдать жизнь за свою страну», - признался курсант 3-го курса Оттук Самбуу.

Самое секретное место Ракетных войск стратегического назначения - Центральный командный пункт РВСН. Находится под землей на глубине до 30 метров. По сути, это большая разветвленная сеть лабиринтов, где ориентироваться можно только по указателям. В самом сердце Центрального командного пункта ведут контроль за всеми соединениями ракетных войск - от Тверской до Иркутской областей. Все действия выводятся на мониторы в режиме реального времени.

«Главная задача Центрального командного пункта РВСН - непрерывное управление дежурными сменами, поддержание ракетного специального вооружения в готовности к применению по назначению. Своевременное доведение до войск различных приказов», - рассказал заместитель начальника Центрального командного пункта.

Ракетные войска стратегического назначения на страже мира и безопасности стоят уже 65 лет. Самая главная задача РВСН - сдерживание.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.