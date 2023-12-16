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Новый полк Ясненского соединения PBCH перевооружили на гиперзвуковой «Авангард»

05:25 16.12.2023
Минобороны России показало кадры загрузки межконтинентальной баллистической ракеты в шахтную пусковую установку.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Очередной полк Ясненского соединения PBCH в Оренбургской области перевооружили на ракетный комплекс шахтного базирования «Авангард». Работы завершились в преддверии Дня РВСН.

Минобороны России показало кадры загрузки межконтинентальной баллистической ракеты в шахтную пусковую установку. Ракету опускают с помощью гидравлического механизма специального транспортно-загрузочного агрегата. Эта сложнейшая технологическая операция длятся несколько часов.

Ракетчики подготовили инфраструктуру позиционного района к постановке на боевое дежурство очередного ракетного полка. Она включает сооружения боевого стартового комплекса и места для подготовки дежурных смен, несения боевого дежурства и отдыха личного состава.

Ракетный комплекс «Авангард» с гиперзвуковым блоком эффективно дополнит системы вооружения РВСН, расширит возможности группировки ракетных войск.

Ранее замначальника Военной академии РВСН по вооружению Александр Чемусов заявил, что создание «Авангарда» - это такой прорыв, что России «даже в спину никто не дышит - настолько хороша эта ракета».

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.

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