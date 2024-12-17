Белоусов поздравил военнослужащих и ветеранов РВСН с их праздником

Министр обороны РФ Андрей Белоусов опубликовал обращение к военнослужащим и ветеранам Ракетных войск стратегического назначения. Он поздравил их с профессиональным праздником, который отмечается 17 декабря.

«Уважаемые товарищи! Поздравляю всех с праздником! От всей души желаю крепкого здоровья, благополучия и дальнейших успехов в службе и труде во имя России», - говорится в обращении.

Он отметил профессионализм и самоотверженность воинов-ракетчиков, их верность присяге. Все это, по словам Белоусова, позволяет им успешно выполнять поставленные задачи в любых условиях.

Министр обороны особо отметил заслуги ветеранов, чья служба является примером для молодых защитников России. Он также упомянул важный вклад ученых, конструкторов и работников оборонных предприятий в создание командных пунктов и новых образцов стратегического ракетного вооружения.

Ранее Белоусов направил телеграмму военнослужащим, освободившим Елизаветовку. Он поздравил командование и личный состав 57-го мотострелкового полка с освобождением населенного пункта от неонацистов.

Материал подготовили Анастасия Бобылева и Николай Баранов.