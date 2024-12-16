В Минтруде рассказали, сократят ли рабочий день 28 декабря

В Министерстве труда и социального развития РФ прокомментировали возможность сделать сокращенной субботу, 28 декабря. Глава ведомства Антон Котяков заявил, что ввиду предстоящих длительных выходных необходимо работать.

«У нас 29, 30, 31 - три дня выходных. Работать-то все-таки надо», - призвал министр труда, отвечая на вопрос РИА Новости.

Понедельник, 30 декабря, стал выходным днем после переноса рабочего дня на субботу, 28 декабря. Это позволило сделать новогодние и рождественские праздничные дни непрерывными.

Последняя рабочая неделя 2024 года будет шестидневной. В общей сложности празднование Нового, 2025 года и Рождества Христова продлится 11 дней подряд.

Напомним, 12 декабря Госдума отклонила законопроект о статусе выходного дня 31 декабря, а авторы документа предлагали установить новогодние каникулы с 31 декабря по 6 января.

На следующий день глава Минтруда Котяков также заявил о неактуальности обсуждений сделать 31 декабря выходным днем и привел в пример графики в 2024 и 2025 годах, благодаря которым этот день стал нерабочим с помощью переносов.