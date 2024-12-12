Госдума отклонила законопроект о нерабочем 31 декабря

Депутаты Государственной думы отклонили законопроект, который предлагал сделать 31 декабря постоянным нерабочим праздничным днем. Этот документ предполагал изменения в Трудовом кодексе РФ.

В частности, законопроект предлагал установить новогодние каникулы с 31 декабря по 6 января. Общее количество нерабочих праздничных дней при этом должно было остаться прежним. Сейчас к новогодним каникулам относятся дни 1-6 января и 8 января, а 7-го празднуется Рождество Христово.

Этот документ внесли в Госдуму в декабре 2020 года. Авторы проекта указывали, что трудовые обязанности 31 декабря выполняются не в полном объеме. Многие работники берут отгулы или оформляют отпуска без содержания, чтобы провести время с семьей и подготовиться к Новому году.

По их словам, необходимость и важность отнесения 31 декабря к нерабочим праздничным дням подтверждается обращениями граждан и организаций, а также многочисленными законопроектами по этому вопросу, которые были внесены в Госдуму в разное время.