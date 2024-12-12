МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Госдума отклонила законопроект о нерабочем 31 декабря

Авторы документа предлагали установить новогодние каникулы с 31 декабря по 6 января.
Владимир Рубанов 2024-12-12 17:11:33
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Депутаты Государственной думы отклонили законопроект, который предлагал сделать 31 декабря постоянным нерабочим праздничным днем. Этот документ предполагал изменения в Трудовом кодексе РФ.

В частности, законопроект предлагал установить новогодние каникулы с 31 декабря по 6 января. Общее количество нерабочих праздничных дней при этом должно было остаться прежним. Сейчас к новогодним каникулам относятся дни 1-6 января и 8 января, а 7-го празднуется Рождество Христово.

Этот документ внесли в Госдуму в декабре 2020 года. Авторы проекта указывали, что трудовые обязанности 31 декабря выполняются не в полном объеме. Многие работники берут отгулы или оформляют отпуска без содержания, чтобы провести время с семьей и подготовиться к Новому году.

По их словам, необходимость и важность отнесения 31 декабря к нерабочим праздничным дням подтверждается обращениями граждан и организаций, а также многочисленными законопроектами по этому вопросу, которые были внесены в Госдуму в разное время.

#в стране и мире #Новый год #законопроект #Госдума РФ #новогодние каникулы #праздники #31 декабря #выходные дни
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
Военная приемка в Китае
2
Парашютисты - испытатели. Рекорд 10120
3
Связь в зоне СВО. Продолжение
4
РХБЗ в зоне СВО
5
Казанское. Высшее. Танковое
6
Зеленодольское ПКБ. Проектировщики суперкораблей
7
Оружие Южной Африки
8
Центральный ядерный полигон. Продолжение
9
21 НИИИ. Секретный. Военный. Автомобильный
10
Воткинск. Центр военного ракетостроени
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 