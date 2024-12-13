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Министр труда назвал неактуальным вопрос о выходном 31 декабря

Эти новогодние праздники позволят россиянам отдохнуть 11 дней. Выходные начнутся уже в воскресенье, 29 декабря.
Карина Тазетдинова 2024-12-13 18:00:22
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков заявил о неактуальности обсуждений о возможности сделать 31 декабря выходным днем. Он объяснил, что график в 2024 и 2025 годах позволяет его сделать нерабочим с помощью переносов.

«У нас сегодня текущий график праздничных дней позволяет 31 декабря делать выходным днем, с тем чтобы граждане имели возможность подготовиться к новогодним праздникам, встрече Нового года в кругу семьи», - следует из заявления.

В эти новогодние праздники россияне отдохнут 11 дней. В частности, выходные начнутся в воскресенье (29 декабря) и продолжатся до среды следующей недели (8 января). Чтобы сделать нерабочим понедельник, то есть 30 декабря, субботу (28 декабря) объявили рабочим днем.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил календарь праздничных и выходных дней в 2025 году.

#в стране и мире #Новый год #выходные #праздники #31 декабря #Антон Котяков #декабрь #нерабочие дни #министр труда
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