Министр труда назвал неактуальным вопрос о выходном 31 декабря

Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков заявил о неактуальности обсуждений о возможности сделать 31 декабря выходным днем. Он объяснил, что график в 2024 и 2025 годах позволяет его сделать нерабочим с помощью переносов.

«У нас сегодня текущий график праздничных дней позволяет 31 декабря делать выходным днем, с тем чтобы граждане имели возможность подготовиться к новогодним праздникам, встрече Нового года в кругу семьи», - следует из заявления.

В эти новогодние праздники россияне отдохнут 11 дней. В частности, выходные начнутся в воскресенье (29 декабря) и продолжатся до среды следующей недели (8 января). Чтобы сделать нерабочим понедельник, то есть 30 декабря, субботу (28 декабря) объявили рабочим днем.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил календарь праздничных и выходных дней в 2025 году.