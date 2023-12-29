Милей отказался от вступления Аргентины в БРИКС

Аргентина отклонила приглашение о вступлении страны в БРИКС. Об этом сообщил новый лидер Аргентины Хавьер Милей Владимиру Путину и председателю КНР Си Цзиньпину в письмах. Официальные письменные уведомления направлены также президенту Бразилии Луле да Силве, премьер-министру Индии Нарендре Моди и президенту ЮАР Сирилу Рамафосе.

Аргентинский лидер считает, что участие страны в сообществе на данный момент неуместно, передает телеканал Canal C.

Правительство Аргентины подало заявку на вступление в БРИКС летом, когда страной управлял еще Альберто Фернандес. Милей же выступал против членства Аргентины в объединении.

Напомним, что Милей занял пост президента Аргентины 19 ноября 2023 года. Он выступает за минимальное вмешательство государства в жизнь граждан, хочет упразднить Центральный банк, против вступления Аргентины в БРИКС и не хочет иметь дел с коммунистами и социалистами. В это время в Аргентине наблюдается экономический кризис: инфляция достигла 120%, аргентинское песо девальвируется, уровень бедности населения оценивается в 40%. Страна практически не имеет международных резервов и вынуждена обращаться к Китаю, чтобы погашать многомиллиардные долги перед МВФ (Международный валютный фонд).

По словам посла РФ в Аргентине Дмитрия Феоктистова, дружеские отношения между Аргентиной и Россией сохранятся после прихода к власти президента Хавьера Милея, несмотря на приоритеты нового правительства на «США, Израиль и Запад в целом». Аргентина остается для России приоритетным внешнеполитическим направлением в Латинской Америке, однако важно «самим трезво» оценивать возможности этой страны, а не в «розовых очках» смотреть на новые реалии Аргентины.