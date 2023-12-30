Глава МИД Аргентины назвала идеологическим решение об отказе вступить в БРИКС

Министр иностранных дел Аргентины Диана Мондино назвала отчасти идеологическим решение президента Хавьера Милея об отказе страны присоединяться к БРИКС. Об этом пишет ежедневная газета La Nacion.

«Это идеологическое и практическое решение, но последнее все же больше», - сказала она.

Глава внешнеполитического ведомства отметила, что у республики уже есть торговые соглашения со всеми членами объединения, подчеркнув, что сейчас стране лучше сосредоточить усилия на собственных экономических проблемах, а не на членстве в разных союзах.

По ее словам, аргентинские власти планируют сделать упор на развитии отношений с «либеральными демократиями», в частности, с Соединенными Штатами Америки, Израилем, Европейским союзом и Канадой.

Ранее редактор журнала «Латинская Америка» Виктор Хейфец заявил, что отказ Буэнос-Айреса от вступления в БРИКС приведет к сокращению фактического индустриально-производственного сектора страны. Профессор кафедры теории и истории международных отношений факультета международных отношений СПбГУ назвал решение властей ошибочным шагом.