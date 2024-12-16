По меньшей мере 50 палестинцев погибли при атаках ЦАХАЛ за сутки

Не менее 50 человек погибли в результате ударов ЦАХАЛ по сектору Газа за последние сутки. Такие данные приводит катарский телеканал Al Jazeera.

Уточняется, что среди жертв были оператор Al Jazeera и еще два палестинских журналиста, а также пять сотрудников гражданской обороны. Это произошло при атаке ЦАХАЛ на лагерь беженцев Нусейрат.

По данным агентства WAFA, еще 11 человек погибли и несколько пострадали в результате ударов по двум домам в центральной части анклава. Пять мирных жителей оказались убиты при обстреле дома в лагере Нусейрат, среди них был ребенок. Также 13 человек получили ранения.

Помимо этого, Армия обороны Израиля четырежды за сутки ударила по школам в секторе Газа. В результате обстрела одной из них в районе Хан-Юниса погибли 20 палестинцев, в том числе дети.