МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

По меньшей мере 50 палестинцев погибли при атаках ЦАХАЛ за сутки

В числе погибших - оператор Al Jazeera и еще двое журналистов, а также дети.
Анастасия Бобылева 2024-12-16 04:32:19
© Фото: © Omar Ashtawy Keystone Press Agency Global Look Press

Не менее 50 человек погибли в результате ударов ЦАХАЛ по сектору Газа за последние сутки. Такие данные приводит катарский телеканал Al Jazeera.

Уточняется, что среди жертв были оператор Al Jazeera и еще два палестинских журналиста, а также пять сотрудников гражданской обороны. Это произошло при атаке ЦАХАЛ на лагерь беженцев Нусейрат.

По данным агентства WAFA, еще 11 человек погибли и несколько пострадали в результате ударов по двум домам в центральной части анклава. Пять мирных жителей оказались убиты при обстреле дома в лагере Нусейрат, среди них был ребенок. Также 13 человек получили ранения.

Помимо этого, Армия обороны Израиля четырежды за сутки ударила по школам в секторе Газа. В результате обстрела одной из них в районе Хан-Юниса погибли 20 палестинцев, в том числе дети.

#в стране и мире #Израиль #сектор Газа #ЦАХАЛ
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
МиГ. 85 лет в строю
2
Военная приемка в Китае
3
Парашютисты - испытатели. Рекорд 10120
4
Связь в зоне СВО. Продолжение
5
РХБЗ в зоне СВО
6
Казанское. Высшее. Танковое
7
Зеленодольское ПКБ. Проектировщики суперкораблей
8
Оружие Южной Африки
9
Центральный ядерный полигон. Продолжение
10
21 НИИИ. Секретный. Военный. Автомобильный
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 