Оператор телеканала Al Jazeera погиб при обстреле Израиля в Газе

Оператор съемочной группы канала Al Jazeera Ахмед аль-Люх погиб в лагере беженцев Нусейрат в секторе Газа из-за обстрела Израиля, передает телеканал.

«Оператор телеканала Al Jazeera Ахмед аль-Люх погиб в воскресенье при израильском обстреле объекта гражданской обороны в лагере Нусейрат в центральной части сектора Газа». — следует из сообщения.

Кроме того, по их данным, еще пять сотрудников гражданской обороны погибли из-за атаки ЦАХАЛ.

Израильские военные уже не в первый раз обстреливают этот лагерь. Ранее из-за их удара там погибли не менее десяти человек, среди них были женщины. Также во время таких обстрелов погибали и дети.