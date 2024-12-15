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Оператор телеканала Al Jazeera погиб при обстреле Израиля в Газе

Помимо этого, еще пять сотрудников гражданской обороны погибли из-за этого удара.
Карина Тазетдинова 2024-12-15 20:53:35
© Фото: Omar Ashtawy, Keystone Press Agency, Globallookpress

Оператор съемочной группы канала Al Jazeera Ахмед аль-Люх погиб в лагере беженцев Нусейрат в секторе Газа из-за обстрела Израиля, передает телеканал.

«Оператор телеканала Al Jazeera Ахмед аль-Люх погиб в воскресенье при израильском обстреле объекта гражданской обороны в лагере Нусейрат в центральной части сектора Газа». — следует из сообщения.

Кроме того, по их данным, еще пять сотрудников гражданской обороны погибли из-за атаки ЦАХАЛ.

Израильские военные уже не в первый раз обстреливают этот лагерь. Ранее из-за их удара там погибли не менее десяти человек, среди них были женщины. Также во время таких обстрелов погибали и дети.

#сирия #ЦАХАЛ #атака #Обстрел #Лагерь беженцев #Al Jazeera #Нусейрат #Ахмед аль-Люх
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