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Не менее 20 человек погибли при ударе ЦАХАЛ по школе в секторе Газа

Также есть пострадавшие, их число пока неизвестно.
Анастасия Бобылева 2024-12-16 00:47:28
© Фото: © Omar Ashtawy Keystone Press Agency Global Look Press

Не менее 20 человек, включая детей, погибли в результате израильского удара по школе на юге сектора Газа. Учебное заведение принадлежит Ближневосточному агентству ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР).

«Оккупационные войска рядом с медкомплексом Насер западнее Хан-Юниса обстреляли школу, принадлежащую БАПОР, в которой укрываются перемещенные лица, в результате чего погибли 20 человек, в том числе дети», - передает агентство WAFA.

Есть пострадавшие, однако их число не приводится. Также Армия обороны Израиля разрушила несколько жилых домов в лагере беженцев Джебалия в северной части анклава.

Ранее в результате обстрела в секторе Газа погиб оператор телеканала Al Jazeera. Это произошло при атаке ЦАХАЛ на лагерь беженцев Нусейрат.

#в стране и мире #Израиль #сектор Газа #ЦАХАЛ
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