Следствие планирует повторно допросить Юн Сок Еля

Издание Yonhap сообщило, что следователи планируют повторно допросить отстраненного от должности президента Южной Кореи Юн Сок Еля 18 декабря.

Ранее в прокуратуре Южной Кореи заявили, что отстраненный от должности президент Юн Сок Ель не пришел на допрос. Следователи отметили, что повестку отправили ему на прошлой неделе. В свою очередь, офис Юн Сок Ель подтвердил, что документ доставили.

Прокуратура Южной Кореи обвиняет Юн Сок Еля в превышении полномочий. По данным следователей, он ввел военное положение в незаконных целях. В свою очередь, Юн Сок Ель сообщает, что сделал это ради защиты конституционного порядка страны от вмешательства со стороны Северной Кореи.

Напомним, что парламент Южной Кореи объявил импичмент президенту Юн Сок Елю. За отстранение от должности Юн Сок Еля проголосовали 204 депутата.