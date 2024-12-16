Опубликованы новые кадры с севшим на мель танкером «Волгонефть 239»

Опубликованы кадры танкера «Волгонефть 239» в Керченском проливе, который из-за шторма сель на мель. Видео оказалось в распоряжении «Звезды».

Инцидент произошел 15 декабря. Сильный шторм привел к крушению другого танкера, «Волгонефть 212», на котором погиб один человек. Из грузового судна «Волгонефть 239» удалось спасти 14 человек. На танкере также находился груз с нефтепродуктами.

Ранее член Правительственной комиссии по биологической и химической безопасности Наталья Соколова рассказала, что мазут, который разлился после аварии с танкерами, осядет на дно. Очистить грунт от этих загрязнений, по словам специалиста, физически невозможно. Из-за этого пострадает планктон и рыба, которая им питается, а зараженные морепродукты могут попасть и на стол.

Кроме того, повреждение самого нефтяного танкера может привести к образованию пленки на воде, которая закроет поступление кислорода в воду и выход углекислого газа на поверхность.

Предварительно, из-за ЧП в море попало около 3 700 тонн мазута. В четырех населенных пунктах Краснодарского края введен режим повышенной готовности.