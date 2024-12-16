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В МЧС раскрыли подробности эвакуации 14 моряков с танкера «Волгонефть 239»

Спасатели эвакуировали с терпящего бедствие танкера «Волгонефть 239» 14 членов экипажа, все они доставлены на берег.
Дарина Криц 2024-12-16 11:44:05
© Фото: МЧС РФ © Видео: mchs_official, Telegram

В МЧС РФ по Краснодарскому краю раскрыли подробности спасательной операции, в результате которой на берег удалось доставить 14 членов экипажа танкера «Волгонефть 239». Спасатели смогли подойти к людям по морю на судне «Меркурий» в короткий промежуток времени, когда уменьшилась волна. 

По словам собеседника «Звезды», среди находившихся на танкере пострадавших нет. Спасенных доставили в районную больницу Темрюкского района. 

«Операция по спасению экипажа с танкера "Волгонефть 239" завершена. Все 14 человек благополучно эвакуированы на берег», - уточнили в пресс-службе МЧС.

Также сообщается, что глава ведомства Александр Куренков поручил увеличить численность группировки в районе Керченского пролива. К месту происшествия прибыли дополнительные аэромобильные группировки Донского спасательного центра, ЮРПСО и главка МЧС по Краснодарскому краю. В общей сложности - 140 спасателей и 24 единицы техники.

Инцидент с танкерами в Черном море произошел в воскресенье, 15 декабря. Тогда в Керченском проливе во время шторма на мель село грузовое судно «Волгонефть 212», с которого эвакуировали 13 человек, один из них погиб. Позже выяснилось, что еще один танкер, «Волгонефть 239», также попал в шторм. На его борту были 14 человек экипажа и груз с нефтепродуктами.

В связи со случившимся доцент кафедры РГУ нефти и газа им. Губкина Сергей Якуцени заявил, что токсические вещества, потенциально оказавшиеся в Черном море, неподвижны, а потому неопасны. Он предположил, что разлив топлива не окажет существенного влияния на акваторию Черного моря и его биосферу.

#МЧС РФ #Черное море #Керченский пролив #спасатели #эвакуация #наш эксклюзив #спасение моряков
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