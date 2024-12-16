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Сийярто: Венгрия не допустила ввода санкций против патриарха Кирилла

Из 15-го списка санкций также исключили постпреда РФ при ООН и Олимпийский комитет России.
Глеб Владовский 2024-12-16 17:02:29
© Фото: Komsomolskaya Pravda, Global Look Press

Венгрия добилась того, что патриарха Московского и всея Руси Кирилла исключили из 15-го санкционного списка стран Евросоюза. Такое заявление сделал премьер-министр республики Петер Сийярто.

По словам венгерского дипломата, ограничения также удалось снять для постпреда РФ при ООН Василия Небензи. Кроме того, Будапешт смог добиться снятия ограничений в отношении Олимпийского комитета России.

Кроме того, Сийярто отметил, что Венгрии также удалось заблокировать выделение Киеву свыше €6 млрд из так называемого «фонда мира».

Напомним, что Европейский союз принял 15-й пакет антироссийских санкций. Под ограничения попали 30 организаций и 54 физических лица, в том числе два высокопоставленных чиновника из КНДР. В свою очередь, в Германии назвали безумием очередной пакет санкций, который не имеет никакого влияния на российское государство.

#в стране и мире #Венгрия #патриарх Кирилл #Петер Сийярто #страны ЕС #санкции ЕС
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