Венгрия добилась того, что патриарха Московского и всея Руси Кирилла исключили из 15-го санкционного списка стран Евросоюза. Такое заявление сделал премьер-министр республики Петер Сийярто.

По словам венгерского дипломата, ограничения также удалось снять для постпреда РФ при ООН Василия Небензи. Кроме того, Будапешт смог добиться снятия ограничений в отношении Олимпийского комитета России.

Кроме того, Сийярто отметил, что Венгрии также удалось заблокировать выделение Киеву свыше €6 млрд из так называемого «фонда мира».

Напомним, что Европейский союз принял 15-й пакет антироссийских санкций. Под ограничения попали 30 организаций и 54 физических лица, в том числе два высокопоставленных чиновника из КНДР. В свою очередь, в Германии назвали безумием очередной пакет санкций, который не имеет никакого влияния на российское государство.