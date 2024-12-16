В Германии назвали безумием очередной пакет санкций против России, который к тому же не имеет никакого политического влияния на российское государство. Такое мнение озвучил руководитель Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер.

Кроме этого, согласованный послами стран Евросоюза 15-й пакет, по словам Нимайера, это не что иное, как госпереворот против местной промышленности.

«Безумие. Это словно государственный переворот против нашей собственной промышленности. Это необъяснимо. Мы все равно покупаем российскую нефть и получаем ее через Индию. Безумная ситуация. И я думаю, что все введенные санкции только усложнили жизнь, но политического эффекта на Россию не произвели», - рассказал он в комментарии РИА Новости.

Также немецкий политик обратил внимание, что Россия давно наладила собственное производство многих товаров, в то время как компании из Европы хотели бы вновь занять место на российском рынке.

Как сообщало 12 декабря агентство Bloomberg, 15-й пакет антироссийских санкций содержит уступки для Словакии. Конкретно речь идет о разрешении Братиславе торговать до июня следующего года нефтепродуктами из российской нефти.

В октябре этого года в Германии в очередной раз констатировали, что санкции не смогли разрушить российскую экономику.