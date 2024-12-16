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Путин: ВС РФ прочно владеют стратегической инициативой по всей ЛБС

За 2024 год освобождено 189 населенных пунктов, отметил Путин.
2024-12-16 13:27:02
© Фото: ТРК «Звезда»

Верховный главнокомандующий ВС РФ Владимир Путин заявил, что Вооруженные силы России прочно владеют стратегической инициативой по всей линии боевого соприкосновения в зоне СВО. Об этом он рассказал на расширенном заседании коллегии Министерства обороны РФ.

Путин отметил профессионализм и мужество российских военнослужащих, труд работников отечественной оборонки и всенародную поддержку армии и флота. Уходящий год президент назвал знаковым в достижении целей специальной военной операции.

«Российские войска прочно владеют стратегической инициативой на всей линии боевого соприкосновения», - сказал он.

Глава государства отметил, что в текущем году наши войска взяли под контроль 189 населенных пунктов.

В ходе расширенного заседания коллегии оборонного ведомства будут определены дальнейшие приоритеты развития армии и флота. На заседании с основным докладом выступает министр обороны РФ Андрей Белоусов.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #ВС РФ #Путин #СВО
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