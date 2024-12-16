ЦАХАЛ нанесла авиаудары по военным объектам в Сирии

Вооруженные силы Израиля нанесли авиаудары по провинциям Латакия и Тартус на западе Сирии. Местные источники передали РИА Новости, что были слышны сильные взрывы.

Также источники сообщили об авиаударах ЦАХАЛ по стратегическим объектам в провинциях Хама и Хомс.

Ранее The Times of Israel сообщил, что Армия обороны Израиля готовится к ударам по ядерным объектам Ирана после вывода из строя систем ПВО Сирии. Военные увидели возможность для нанесения удара после ослабления иранских прокси-группировок на Ближнем Востоке и резкое обрушение власти Башара Асада в Сирии.

Напомним, что ВВС Израиля атаковали штабы и склады сирийской армии в провинциях Латакии и Тартусе, где находятся российские военные базы.