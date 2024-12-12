Times of Israel: Израиль готовится к ударам по ядерным объектам Ирана

Армия обороны Израиля проводит подготовку к ударам по ядерным объектам Ирана после вывода из строя сирийских систем ПВО, пишет The Times of Israel. Военные считают, что возник подходящий момент для такой атаки.

Возможности для удара Израилю дает ослабление иранских прокси-группировок на Ближнем Востоке и резкое обрушение власти Башара Асада в Сирии.

Источники газеты считают, что если Тегеран будет изолирован, то он может начать ускоренно развивать ядерную программу. Тогда руководство Израиля может решить нанести превентивные удары по Ирану.

ВВС Израиля несколько дней наносят удары по стратегическим военным объектам на территории Сирии, объясняя их стремлением избежать их попадания в руки экстремистов. Были атакованы порты и военный флот Сирии, системы ПВО и военные аэродромы с техникой.

К этому моменту более 85% противовоздушных систем Сирии уничтожены, и это дает израильским самолетам и беспилотникам полное преимущество в воздухе, пишет издание.

Поэтому ВВС Израиля продолжают наращивать подготовку таких потенциальных ударов.

Ранее о возможности такого удара сообщало армейское радио «Галей ЦАХАЛ».