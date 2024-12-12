МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Times of Israel: Израиль готовится к ударам по ядерным объектам Ирана

К этому моменту более 85% противовоздушных систем Сирии уничтожены.
Владимир Рубанов 2024-12-12 22:44:14
© Фото: Jamal Awad XinHua, Global Look Press

Армия обороны Израиля проводит подготовку к ударам по ядерным объектам Ирана после вывода из строя сирийских систем ПВО, пишет The Times of Israel. Военные считают, что возник подходящий момент для такой атаки.

Возможности для удара Израилю дает ослабление иранских прокси-группировок на Ближнем Востоке и резкое обрушение власти Башара Асада в Сирии.

Источники газеты считают, что если Тегеран будет изолирован, то он может начать ускоренно развивать ядерную программу. Тогда руководство Израиля может решить нанести превентивные удары по Ирану.

ВВС Израиля несколько дней наносят удары по стратегическим военным объектам на территории Сирии, объясняя их стремлением избежать их попадания в руки экстремистов. Были атакованы порты и военный флот Сирии, системы ПВО и военные аэродромы с техникой.

К этому моменту более 85% противовоздушных систем Сирии уничтожены, и это дает израильским самолетам и беспилотникам полное преимущество в воздухе, пишет издание.

Поэтому ВВС Израиля продолжают наращивать подготовку таких потенциальных ударов.

Ранее о возможности такого удара сообщало армейское радио «Галей ЦАХАЛ».

#сирия #Израиль #Иран #ВВС #ядерная программа #ракетные удары #Бомбардировки
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
Военная приемка в Китае
2
Парашютисты - испытатели. Рекорд 10120
3
Связь в зоне СВО. Продолжение
4
РХБЗ в зоне СВО
5
Казанское. Высшее. Танковое
6
Зеленодольское ПКБ. Проектировщики суперкораблей
7
Оружие Южной Африки
8
Центральный ядерный полигон. Продолжение
9
21 НИИИ. Секретный. Военный. Автомобильный
10
Воткинск. Центр военного ракетостроени
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 