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В Тбилиси завершился очередной митинг у парламента Грузии

Акция протеста против приостановки вступления Грузии в ЕС завершилась без происшествий.
Таисия Кваша 2024-12-16 01:15:56
© Фото: Михаил Воскресенский, РИА Новости

В Тбилиси завершилась очередная акция протестов против приостановки евроинтеграции Грузии. РИА Новости сообщили, что митинг прошел без происшествий.

Протестующие провели несколько часов напротив здания грузинского парламента на проспекте Руставели.

Отмечается, что в последнее время на улицы выходят все меньше участников акций протестов, а митинги заканчиваются раньше обычного.

Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил после выборов президента страны, что государство делает все возможное для вступления в Евросоюз. Он отметил, что единственное, что не может быть предметом компромисса - это суверенитет, независимость и территориальная целостность Грузии.

Напомним, что в субботу прошли выборы президента Грузии. Главой страны станет бывший футболист и депутат Михаил Кавелашвили. Он получил 224 голоса выборщиков, а для избрания на президентский пост необходимо набрать не менее 200 голосов.

#в стране и мире #ЕС #Грузия #протесты #Евроинтеграция
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