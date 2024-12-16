Путин: необходимо ускорить внедрение инноваций в оборонную сферу

Требуется сделать все необходимое, чтобы ускорить внедрение передовых технологий и других инноваций во военную сферу. Об этом на расширенном заседании Коллегии Министерства обороны России заявил Верховный главнокомандующий ВС РФ Владимир Путин.

«И конечно, надо и дальше делать все необходимое, чтобы ускорить внедрение передовых технологий и других инноваций в военную сферу», - сказал Владимир Путин.

Напомним, ранее глава государства уже заявлял, что опыт проведения специальной операции изучается и применяется конструкторскими бюро и специализированными НИИ в работе по повышению боевой мощи российской армии и ее модернизации.

По словам Владимира Путина, не имеющие аналогов российские инновационные решения доказали свою эффективность на поле боя. Их базовые характеристики постоянно подвергаются улучшениям.

Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.