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Путин: необходимо ускорить внедрение инноваций в оборонную сферу

Владимир Путин заявил, что ВС РФ прочно владеют стратегической инициативой по всей линии боевого соприкосновения.
2024-12-16 13:36:13
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Требуется сделать все необходимое, чтобы ускорить внедрение передовых технологий и других инноваций во военную сферу. Об этом на расширенном заседании Коллегии Министерства обороны России заявил Верховный главнокомандующий ВС РФ Владимир Путин.

 «И конечно, надо и дальше делать все необходимое, чтобы ускорить внедрение передовых технологий и других инноваций в военную сферу», - сказал Владимир Путин.

Напомним, ранее глава государства уже заявлял, что опыт проведения специальной операции изучается и применяется конструкторскими бюро и специализированными НИИ в работе по повышению боевой мощи российской армии и ее модернизации.

По словам Владимира Путина, не имеющие аналогов российские инновационные решения доказали свою эффективность на поле боя. Их базовые характеристики постоянно подвергаются улучшениям.

Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.

#армия #ВС РФ #Владимир Путин #верховный главнокомандующий #Президент #инновации #глава государства
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