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Путин: опыт СВО всесторонне изучают в НИИ и конструкторских бюро

Президент России выступил на совещании по вопросам развития ВС России в условиях СВО и анонсировал продолжение обсуждения темы на одном из оборонных предприятий Санкт-Петербурга в четверг.
Елизавета Кондрикова 2024-09-18 20:39:30
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Опыт проведения спецоперации изучается и применяется конструкторскими бюро и специализированными НИИ в работе по повышению боевой мощи российской армии и ее модернизации, заявил президент России Владимир Путин.

«Речь идет как о модернизации и улучшении тактико-технических характеристик оружия и техники, стоящих на вооружении, так и о перспективах разработки новых высокотехнологичных образцов», - сказал российский лидер на совещании по вопросам развития ВС России в условиях специальной военной операции.

Президент также анонсировал продолжение обсуждения вопросов перевооружения армии и флота на одном из оборонных предприятий Санкт-Петербурга в четверг 19 сентября.

В ходе совещания Владимир Путин назвал ключевой задачей обеспечение новых военных округов подготовленным и обученным личным составом, для чего было произведено увеличение численности российской армии. 

#ВС РФ #Владимир Путин #НИИ #Опыт СВО #конструкторские бюрю #модернизация армии
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