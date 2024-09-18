Путин: опыт СВО всесторонне изучают в НИИ и конструкторских бюро

Опыт проведения спецоперации изучается и применяется конструкторскими бюро и специализированными НИИ в работе по повышению боевой мощи российской армии и ее модернизации, заявил президент России Владимир Путин.

«Речь идет как о модернизации и улучшении тактико-технических характеристик оружия и техники, стоящих на вооружении, так и о перспективах разработки новых высокотехнологичных образцов», - сказал российский лидер на совещании по вопросам развития ВС России в условиях специальной военной операции.

Президент также анонсировал продолжение обсуждения вопросов перевооружения армии и флота на одном из оборонных предприятий Санкт-Петербурга в четверг 19 сентября.

В ходе совещания Владимир Путин назвал ключевой задачей обеспечение новых военных округов подготовленным и обученным личным составом, для чего было произведено увеличение численности российской армии.