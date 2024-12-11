МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Послы ЕС согласовали 15-й пакет санкций против России

Пакет распространяет ограничения на примерно 45 российских нефтяных танкеров.
Владимир Рубанов 2024-12-11 19:02:12
© Фото: Thierry Monasse dpa, Global Look Press

Европейский союз предварительно поддержал 15-й пакет санкций против России. Об этом сообщили несколько источников, в том числе венгерское председательство в совете ЕС.

Ограничения коснутся новых лиц и организаций, в том числе в третьих странах, которые якобы способствуют военному и технологическому прогрессу России путем обхода экспортных ограничений.

В документе содержатся списки более 50 физических лиц и почти 30 юридических лиц, пишет Bloomberg. Их активы будут заморожены, а поездки запрещены.

Пакет распространяет ограничения на примерно 45 российских нефтяных танкеров и несколько компаний, занимающихся транспортировкой нефти из страны.

В среду посланники ЕС поддержали более широкий пакет санкций, который включает несколько китайских фирм. Эти производители якобы помогают российским компаниям разрабатывать ударные беспилотники для использования против Украины.

Предложение Европейской комиссии о новых санкциях столкнулось с препятствиями, когда Германия, Франция и Италия выступили за продление возможности компаниям свернуть свое присутствие в России. Это требование встретило возражения со стороны Латвии и Литвы.

Вильнюс до последней минуты сопротивлялся компромиссной формулировке, предложенной исполнительным органом ЕС.

Кроме того, Словакию до начала июня освободят от уплаты налога на торговлю нефтепродуктами, полученными из российской нефти.

Пакет еще должен быть официально принят блоком.

#Экономика #в стране и мире #Франция #Украина #Германия #ЕС #санкции #Литва #Латвия #Еврокомиссия
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
Военная приемка в Китае
2
Парашютисты - испытатели. Рекорд 10120
3
Связь в зоне СВО. Продолжение
4
РХБЗ в зоне СВО
5
Казанское. Высшее. Танковое
6
Зеленодольское ПКБ. Проектировщики суперкораблей
7
Оружие Южной Африки
8
Центральный ядерный полигон. Продолжение
9
21 НИИИ. Секретный. Военный. Автомобильный
10
Воткинск. Центр военного ракетостроени
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 