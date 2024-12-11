Послы ЕС согласовали 15-й пакет санкций против России

Европейский союз предварительно поддержал 15-й пакет санкций против России. Об этом сообщили несколько источников, в том числе венгерское председательство в совете ЕС.

Ограничения коснутся новых лиц и организаций, в том числе в третьих странах, которые якобы способствуют военному и технологическому прогрессу России путем обхода экспортных ограничений.

В документе содержатся списки более 50 физических лиц и почти 30 юридических лиц, пишет Bloomberg. Их активы будут заморожены, а поездки запрещены.

Пакет распространяет ограничения на примерно 45 российских нефтяных танкеров и несколько компаний, занимающихся транспортировкой нефти из страны.

В среду посланники ЕС поддержали более широкий пакет санкций, который включает несколько китайских фирм. Эти производители якобы помогают российским компаниям разрабатывать ударные беспилотники для использования против Украины.

Предложение Европейской комиссии о новых санкциях столкнулось с препятствиями, когда Германия, Франция и Италия выступили за продление возможности компаниям свернуть свое присутствие в России. Это требование встретило возражения со стороны Латвии и Литвы.

Вильнюс до последней минуты сопротивлялся компромиссной формулировке, предложенной исполнительным органом ЕС.

Кроме того, Словакию до начала июня освободят от уплаты налога на торговлю нефтепродуктами, полученными из российской нефти.

Пакет еще должен быть официально принят блоком.