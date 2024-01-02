В СФ назвали издевкой новогоднее обращение посольства США в России

Первый замглавы оборонного комитета Совета федерации Виктор Бондарев прокомментировал обращение посольства США в Москве к россиянам, опубликованное в преддверии прошедшего Нового года. По мнению чиновника, новогоднее обращение стоит расценивать как провокацию и попытку воздействовать на настроения российского народа.

Замглавы отметил, что обращение американцев к россиянам выглядит как издевка после акта терроризма в Белгороде, где использовалась также ракеты западного производства. Сенатор добавил, что Россия добьется справедливого наказания для лиц, причастных к атаке на Белгород.

«Новогоднее обращение посольства США в России к россиянам я расцениваю как очередную неумелую провокацию. По-другому и нельзя назвать подобное изложение информации: враждебная держава хочет донести нашим гражданам свои извращенные мысли», - написал Бондарев в своем Telegram-канале.

По сообщению Министерства обороны России, при обстреле Белгорода 30 декабря ВСУ применяли ракеты «Ольха» с кассетными снарядами, а также чешские реактивные снаряды РСЗО Vampire. Атаки на город продолжаются и сегодня: украинские боевики наносят ракетные удары по городу ежечасно, начиная с полудня. Всего уже было выпущено 17 ракет, все снаряды уничтожены силами ПВО.