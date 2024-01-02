МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
НовостиВидеоТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Один человек погиб, четверо ранены в результате очередной атаки ВСУ на Белгород

В течение нескольких часов ВСУ выпустили по Белгороду 17 ракет, все они уничтожены силами ПВО.
Ирина Елагина 2024-01-02 16:02:01
© Фото: vvgladkov.t.me

Очередной ракетный удар нанесли в сторону Белгорода ВСУ днем 2 января. По данным губернатора региона Вячеслава Гладкова, силы ПВО сбили восемь воздушных целей на подлете к городу.

По данным местных властей, осколочные ранения получили шесть человек, один из них скончался.

«Мужчина ехал в машине, когда рядом с ней разорвался снаряд. От осколочных ранений он скончался на месте», - сообщил подробности Гладков.

Часть осколков упали в районе авторынка, задев людей.

«Двоих забрала скорая помощь - у мужчины и женщины осколочные ранения, их осматривают врачи областной клинической больницы. Двое пострадавших мужчин от госпитализации отказались», - уточнил Гладков.

Один из осколков пробил на крышу автобуса и ранил одну из пассажирок - у нее травма руки. В городе имеются разрушения в частном секторе, повреждены четыре машины.

Напомним, что сегодня с полудня ВСУ ежечасно атакует Белгород: в 12:00 они выпустили четыре ракеты из РСЗО «Ольха», в 13:00 - еще пять ракет, в 14:30 - еще восемь .

#пво #белгородская область #ВСУ #ракетный удар
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»