Один человек погиб, четверо ранены в результате очередной атаки ВСУ на Белгород

Очередной ракетный удар нанесли в сторону Белгорода ВСУ днем 2 января. По данным губернатора региона Вячеслава Гладкова, силы ПВО сбили восемь воздушных целей на подлете к городу.

По данным местных властей, осколочные ранения получили шесть человек, один из них скончался.

«Мужчина ехал в машине, когда рядом с ней разорвался снаряд. От осколочных ранений он скончался на месте», - сообщил подробности Гладков.

Часть осколков упали в районе авторынка, задев людей.

«Двоих забрала скорая помощь - у мужчины и женщины осколочные ранения, их осматривают врачи областной клинической больницы. Двое пострадавших мужчин от госпитализации отказались», - уточнил Гладков.

Один из осколков пробил на крышу автобуса и ранил одну из пассажирок - у нее травма руки. В городе имеются разрушения в частном секторе, повреждены четыре машины.

Напомним, что сегодня с полудня ВСУ ежечасно атакует Белгород: в 12:00 они выпустили четыре ракеты из РСЗО «Ольха», в 13:00 - еще пять ракет, в 14:30 - еще восемь .