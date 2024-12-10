Великобритания вскоре может устроить финансовые проблемы Грузии, которые сильно отразятся на экономике страны и ее населении. Не исключено, что примеру Лондона последуют и другие европейские страны. Такое предположение в разговоре со «Звездой» сделал генеральный секретарь партии «Солидарность во имя мира» Михаил Жгенти.

«Не смогут устроить "майдан", устроят экономический хаос. Они обвалят лари - валюта, которая представляет из себя перекрашенные доллары или евро. Эта валюта абсолютно зависит от Запада», - говорит политик.

Михаил Жгенти отметил, что в Грузии также много банков, находящихся под иностранным влиянием.

«Это деньги Запада. Они могут свободно манипулировать в этом аспекте и создавать серьезные проблемы», - добавил он.

Ранее стало известно, что Великобритания приостановила все программы помощи правительству Грузии и ограничила взаимодействие с ним, в том числе в сфере обороны. Причиной этого шага стала якобы реакция властей республики на беспорядки.