Эстония запретила въезд в страну 11 грузинским чиновникам

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна ввел санкции против 11 представителей власти Грузии, запретив им въезд в страну. Об этом сообщил эстонский МИД.

Уточняется, что запрет связан с действиями грузинских чиновников, направленными, по мнению Маргуса Цахкны, на подавление законных протестов. Ограничения коснутся министра внутренних дел Грузии Вахтанга Гомелаури и почетного председателя правящей партии «Грузинская мечта» Бидзины Иванишвили.

В Грузии продолжаются протесты после решения правящей партии приостановить обсуждение вступления страны в ЕС. Вопрос решили отложить до 2028 года, из-за чего на улицы вышли многочисленные демонстранты. По мнению премьер-министра страны Ираклия Кобахидзе, за акциями протеста стоят оппозиционные политики, которые жертвуют молодежью, выполняя поручения своих начальников.