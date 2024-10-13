Российскую экономику не смогли разрушить западные санкции, как на это рассчитывали лидеры НАТО и ЕС. Об этом заявил немецкий эксперт Александр Либман.

По его словам, западные политики ожидали дестабилизации финансовой системы России и надеялись, что ее доходы от продажи природных ресурсов снизятся. Но Москва, как отметил эксперт, адаптировалась к санкциям лучше, чем они рассчитывали.

«Эффекта номер один удалось быстро избежать благодаря решительной политике российского Центробанка, который стабилизировал финансовую систему и подготовился к возможным западным санкциям несколькими годами ранее», - пишет 360.

Либман считает важным фактором и то, что Китай и Глобальный Юг также не поддержали санкции против России. Российские компании смогли выстроить новые цепочки поставок. К тому же РФ, по его мнению, настолько крупный поставщик сырья, что ее невозможно исключить из мирового трафика.

Ранее в Грузии назвали отвратительными призывы Европарламента ввести санкции в отношении России. Председатель парламента страны Шалва Папуашвили подчеркнул, что подобными действиями можно ввергнуть народ и страну в экономический коллапс.