Нарышкин заявил, что не обсуждал «Орешник» с главой ЦРУ

Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин не общался с главой Центрального разведывательного управления США Уильямом Бернсом в контексте испытания «Орешника» и использования украинскими боевиками западного дальнобойного оружия. Об этом заявил руководитель СВР РФ.

«Нет, не общался», - сказал Сергей Нарышкин в разговоре с РИА Новости.

Ранее он заявил, что Запад может попытаться развязать глобальный вооруженный конфликт с эпицентром в Евразии. По словам директора СВР, это один из возможных сценариев развития событий в среднесрочной перспективе.

Напомним, в конце ноября президент России Владимир Путин сообщил об успешном испытании в боевых условиях новейшей ракетной системы средней дальности «Орешник». ВС РФ поразили в Днепропетровске крупный промышленный комплекс, работающий на ВПК Украины.

Глава государства позже отметил, что групповое применение гиперзвуковых ракет «Орешник» можно сравнить по силе с применением ядерного оружия. Новейшие системы, подчеркнул президент, не имеют аналогов в мире.