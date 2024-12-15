МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Нарышкин заявил, что не обсуждал «Орешник» с главой ЦРУ

Также не было контактов в контексте ударов западным дальнобойным оружием по территории России.
Сергей Лебедев 2024-12-15 09:54:30
© Фото: Gavriil Grigorov Kremlin Pool Globallookpress

Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин не общался с главой Центрального разведывательного управления США Уильямом Бернсом в контексте испытания «Орешника» и использования украинскими боевиками западного дальнобойного оружия. Об этом заявил руководитель СВР РФ.

«Нет, не общался», - сказал Сергей Нарышкин в разговоре с РИА Новости.

Ранее он заявил, что Запад может попытаться развязать глобальный вооруженный конфликт с эпицентром в Евразии. По словам директора СВР, это один из возможных сценариев развития событий в среднесрочной перспективе.

Напомним, в конце ноября президент России Владимир Путин сообщил об успешном испытании в боевых условиях новейшей ракетной системы средней дальности «Орешник». ВС РФ поразили в Днепропетровске крупный промышленный комплекс, работающий на ВПК Украины.

Глава государства позже отметил, что групповое применение гиперзвуковых ракет «Орешник» можно сравнить по силе с применением ядерного оружия. Новейшие системы, подчеркнул президент, не имеют аналогов в мире.

#Россия #сша #ЦРУ #Сергей Нарышкин #свр #орешник
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
Военная приемка в Китае
2
Парашютисты - испытатели. Рекорд 10120
3
Связь в зоне СВО. Продолжение
4
РХБЗ в зоне СВО
5
Казанское. Высшее. Танковое
6
Зеленодольское ПКБ. Проектировщики суперкораблей
7
Оружие Южной Африки
8
Центральный ядерный полигон. Продолжение
9
21 НИИИ. Секретный. Военный. Автомобильный
10
Воткинск. Центр военного ракетостроени
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 