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Нарышкин: Запад хочет развязать глобальный конфликт с эпицентром в Евразии

По словам главы Службы внешней разведки России, Запад готов пойти на крайние меры.
Сергей Лебедев 2024-12-10 09:29:48
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Запада может попытаться развязать глобальный вооруженный конфликт с эпицентром в Евразии. Об этом заявил глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин. По его словам, это один из возможных сценариев развития событий в среднесрочной перспективе. Он также отметил, что противник готов пойти на крайние меры.

«Такой, знаете, проверенный способ мирового капитала выйти из кризиса», - отметил Сергей Нарышкин в интервью журналу «Разведчик».

Он добавил, что в мире есть другие, другие, более ответственные игроки, которые вместе способны противостоять авантюрам Запада и удерживать планету от сползания к Третьей мировой войне.

Напомним, ранее Сергей Нарышкин уже заявлял, что ряд западных политиков считает возможным развязать крупномасштабный военный конфликт для удержания собственной гегемонии. По его словам, соответствующие разведданные имеются у СВР.

До этого глава СВР отмечал, что самой важной проблемой Соединенных Штатов является их стремительно растущая оторванность от реальности. Вашингтон все еще пытается заставить другие страны поверить в то, во что сам не верит.

По словам Сергея Нарышкина, у США не получится стать моральным лидером, поскольку лицемерие и цинизм с лидерством несовместимы.

#в стране и мире #Запад #конфликт #Сергей Нарышкин #свр #Евразия
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