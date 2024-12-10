Нарышкин: Запад хочет развязать глобальный конфликт с эпицентром в Евразии

Запада может попытаться развязать глобальный вооруженный конфликт с эпицентром в Евразии. Об этом заявил глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин. По его словам, это один из возможных сценариев развития событий в среднесрочной перспективе. Он также отметил, что противник готов пойти на крайние меры.

«Такой, знаете, проверенный способ мирового капитала выйти из кризиса», - отметил Сергей Нарышкин в интервью журналу «Разведчик».

Он добавил, что в мире есть другие, другие, более ответственные игроки, которые вместе способны противостоять авантюрам Запада и удерживать планету от сползания к Третьей мировой войне.

Напомним, ранее Сергей Нарышкин уже заявлял, что ряд западных политиков считает возможным развязать крупномасштабный военный конфликт для удержания собственной гегемонии. По его словам, соответствующие разведданные имеются у СВР.

До этого глава СВР отмечал, что самой важной проблемой Соединенных Штатов является их стремительно растущая оторванность от реальности. Вашингтон все еще пытается заставить другие страны поверить в то, во что сам не верит.

По словам Сергея Нарышкина, у США не получится стать моральным лидером, поскольку лицемерие и цинизм с лидерством несовместимы.