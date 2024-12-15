WP: лидеры арабских стран испугались волнений из-за свержения Асада

Лидеры арабских государств опасаются волнений в своих странах из-за смещения Башара Асада в Сирии. Они в данный момент пытаются повлиять на ситуацию и понять, возможно ли сдержать нестабильность после смены власти в САР. Об этом со ссылкой на аналитиков, дипломатов и официальные лица пишет газета Washington Post.

«Лидеры из Египта, Иордании, Саудовской Аравии и ОАЭ обеспокоены, что смещение Асада может вызвать волнения в их странах», - говорится в публикации.

Напомним, в конце прошлой недели после того, как до Дамаска добрались группы вооруженной оппозиции, Башар Асад оставил пост президента Сирии и покинул страну. Он дал указание передать власть мирным путем.

Позже стало известно, что бывший лидер САР и его родственники прилетели в Москву. В России им предоставили убежище.

В самой же Сирии представители оппозиции сформировали временное правительство.