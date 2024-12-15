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WP: лидеры арабских стран испугались волнений из-за свержения Асада

В Египте, Иордании, Саудовской Аравии и ОАЭ опасаются нестабильности, которые может перекинуться на них.
Сергей Лебедев 2024-12-15 06:42:22
© Фото: Sally Hayden, Keystone Press Agency, Global Look Press

Лидеры арабских государств опасаются волнений в своих странах из-за смещения Башара Асада в Сирии. Они в данный момент пытаются повлиять на ситуацию и понять, возможно ли сдержать нестабильность после смены власти в САР. Об этом со ссылкой на аналитиков, дипломатов и официальные лица пишет газета Washington Post.

«Лидеры из Египта, Иордании, Саудовской Аравии и ОАЭ обеспокоены, что смещение Асада может вызвать волнения в их странах», - говорится в публикации.

Напомним, в конце прошлой недели после того, как до Дамаска добрались группы вооруженной оппозиции, Башар Асад оставил пост президента Сирии и покинул страну. Он дал указание передать власть мирным путем.

Позже стало известно, что бывший лидер САР и его родственники прилетели в Москву. В России им предоставили убежище.

В самой же Сирии представители оппозиции сформировали временное правительство.

#в стране и мире #сирия #Египет #Саудовская Аравия #оаэ #Башар Асад #Иордания #свержение #арабские страны #волнения
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