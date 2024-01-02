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В Белгородской области уничтожены восемь украинских ракет из РСЗО «Ольха»

В Минобороны РФ сообщили, что системы ПВО сбили украинские ракеты около 14:30 по московскому времени.
2024-01-02 15:06:01
© Фото: РИА Новости

Российские средства ПВО сбили восемь украинских ракет в небе Белгородской области. Об этом сообщили в Минобороны России.  

Отмечается, что вражеские ракеты были сбиты около 14:30 по московскому времени. По данным ведомства, противник выпустил их из РСЗО «Ольха». 

Около 13 часов дежурные средства ПВО также отразили удар ВСУ из РСЗО «Ольха» по Белгородской области. Были уничтожены пять ракет противника. Еще четыре аналогичных ракеты ВС РФ уничтожили около 12 часов.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в результате второй атаки ВСУ пострадала одна женщина. Она получила рваную рану левой кисти.

Материал подготовили: Алина Луговая и Николай Баранов.

#армия #пво #белгородская область #РСЗО «Ольха»
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