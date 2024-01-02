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ВС РФ сбили еще пять ракет из РСЗО «Ольха» ВСУ над Белгородской областью

ВСУ атаковали российскую территорию в 12.00 и в 13:00 выпустив 9 ракет из РСЗО «Ольха».
2024-01-02 13:55:01
© Фото: Евгений Биятов, РИА Новости

Еще пять ракет из РСЗО «Ольха», выпущенных по территории Белгородской области, сбила российская система ПВО днем 2 января. Об этом сообщили в МО РФ.

«ПВО около 13:00 уничтожила над Белгородской областью еще 5 украинских ракет», - поделились оперативной информацией в МО РФ.

Это уже второй ракетный удар по российской территории со стороны Украины за час: ВСУ атаковали Белгородскую область в 12.00 и в 13:00, выпустив в общей сложности девять ракет из РСЗО «Ольха». Сообщается об одном пострадавшем мирном жителе: мужчина получил тяжелые осколочные ранения конечностей и доставлен в больницу.

Материал подготовили Ирина Елагина и Николай Баранов.

 

#армия #Минобороны РФ #пво #белгородская область #ракетный удар #РСЗО «Ольха»
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