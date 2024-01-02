В результате второй за сутки атаки ВСУ на Белгород ранена женщина

По меньшей мере один человек пострадал в результате второго за несколько часов ракетного удара ВСУ по Белгороду. О последствиях сообщил белгородский губернатор Вячеслав Гладков.

«Есть одна пострадавшая - у женщины рваная рана левой кисти. Медиками скорой помощи осмотрена, отказалась от госпитализации», - рассказал Гладков.

Ранее сообщалось, что сегодня в 12:00 и в 13:00 ВСУ выпустили по Белгороду четыре, а затем еще пять ракет из РСЗО «Ольха» - все ракеты отразила система ПВО на подлете к городу.

По информации Гладкова, осколками сбитых ракет повреждены несколько машин в Белгороде и в селе Беловское, есть разрушения в торговом центре.