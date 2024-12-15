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Axios: Израиль и Иордания провели секретные переговоры по Сирии

На встрече присутствовали представители оборонных ведомств и служб безопасности стран.
Елизавета Кондрикова 2024-12-15 04:43:27
© Фото: Juma MohammadKeystone Press Agency Globallookpress

Израиль и Иордания провели секретные переговоры для координации действий в отношении ситуации в Сирии в пятницу, 13 декабря, пишет портал Axios со ссылкой на израильские официальные лица. На встрече присутствовали представители армий и служб безопасности стран.

«Директор израильской службы безопасности "Шин-Бет" Ронен Бар и старшие офицеры Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) встретились в пятницу с директором Главной разведывательной службы Иордании Ахмадом Хусни и старшими иорданскими военачальниками», - говорится в материале.

В ходе переговоров стороны затронули взаимодействие с вооруженной оппозицией, сформировавшей в Сирии временное правительство, и проблему контрабанды оружия на Западный берег реки Иордан, которая рискует обострить ситуацию в Палестине.

Напомним, на прошлой неделе израильские войска вошли на территорию Сирии. К данному моменту ЦАХАЛ уничтожили более 80% ПВО страны, что позволит им атаковать ядерные объекты Ирана, заявили в Тель-Авиве.

В субботу, 14 декабря, сирийская оппозиция призвала страны вмешаться в ситуацию с Израилем и остановить эскалацию.

#сирия #Израиль #ЦАХАЛ #Иордания #секретная встреча
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