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Глава оппозиции Сирии призвал мир остановить израильскую эскалацию

По словам Ахмед аш-Шараа, Тель-Авив нарушил соглашение с Сирией от 1974 года о прекращении огня.
Карина Тазетдинова 2024-12-14 20:42:11
© Фото: Juma Mohammad, Keystone Press Agency, Global Look Press

Глава вооруженной оппозиции Сирии Ахмед аш-Шараа призвал страны вмешаться в ситуацию с Израилем и остановить эскалацию, пердает Al Jazeera.

Такое заявление он сделал на фоне ситуации с Голанскими высотами. По его словам, Тель-Авив нарушил соглашение с Сирией от 1974 года о прекращении огня.

Ранее в ЦАХАЛ заявили об уничтожении 86% систем ПВО в Сирии. Израильские военные заявили, что это позволит им атаковать ядерные объекты Ирана.

Кроме того, недавно армия Израиля объявила о переходе атак с частичных на полномасштабные. В обращении они указали, что речь идет о севере Голанских высот.

#сирия #Израиль #Голанские высоты #ЦАХАЛ #оппозиция сирии #Ахмед аш-Шараа
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