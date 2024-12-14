Глава оппозиции Сирии призвал мир остановить израильскую эскалацию

Глава вооруженной оппозиции Сирии Ахмед аш-Шараа призвал страны вмешаться в ситуацию с Израилем и остановить эскалацию, пердает Al Jazeera.

Такое заявление он сделал на фоне ситуации с Голанскими высотами. По его словам, Тель-Авив нарушил соглашение с Сирией от 1974 года о прекращении огня.

Ранее в ЦАХАЛ заявили об уничтожении 86% систем ПВО в Сирии. Израильские военные заявили, что это позволит им атаковать ядерные объекты Ирана.

Кроме того, недавно армия Израиля объявила о переходе атак с частичных на полномасштабные. В обращении они указали, что речь идет о севере Голанских высот.