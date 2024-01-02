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В Вильнюсе после взрывов загорелся жилой дом

Некоторых жителей эвакуировали при помощи автоматической пожарной лестницы из-за пожара на четвертом и пятом этажах.
Алина Луговая 2024-01-02 15:32:01
© Фото: Рамиль Ситдиков, РИА Новости

В столице Литвы загорелся многоквартирный пятиэтажный дом после нескольких взрывов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя противопожарно-спасательного департамента Эдиту Зданявичене.   

Зданявичене рассказала, что прогремевшие в здании взрывы, по словам очевидцев, были слышны за километр. Кроме того, в результате взрывов загорелись несколько квартир на четвертом и пятом этажах.

Она добавила, что пять человек в профилактических целях госпитализировали. При этом информация о погибших или серьезно пострадавших не сообщалась.

Часть жителей эвакуировали при помощи автоматической пожарной лестницы. Согласно оценкам спасателей, в результате произошедшего были повреждены конструкции дома, в связи с чем поставлен вопрос о размещении эвакуированных жителей.

Ранее в Токио загорелся пассажирский самолет, на борту которого находились около 400 человек. Пожар возник после столкновения с другим лайнером. Сейчас все четыре четыре взлетно-посадочные полосы аэропорта закрыты.

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