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В японском аэропорту Ханеда закрыли все полосы после возгорания самолета

Все четыре взлетно-посадочные полосы в аэропорту Ханеда закрыли после столкновения двух самолетов.
Дарина Криц 2024-01-02 13:47:01
© Фото: Rodrigo Reyes Mari, AFLO, Globallookpress

В токийском аэропорту Ханеда закрыли все четыре взлетно-посадочные полосы после столкновения там двух самолетов. Затем один из них - пассажирский - загорелся. О закрытии полос сообщило агентство Kyodo.

На взлетно-посадочной полосе столкнулись пассажирский лайнер авиакомпании JAL (Japan Airlines) с самолетом береговой охраны Японии. Предположительно, это произошло в момент посадки и нахождения одного из них на полосе.

В пассажирском самолете находились 379 человек, среди них восемь маленьких детей. Борт выполнял внутренний рейс, он прилетел из Саппоро. В ведомственном самолете были шесть человек. На место ЧП прибыли пожарные расчеты.

Всех пассажиров удалось эвакуировать. Для расследования случившегося создали экстренный штаб при канцелярии премьер-министра Японии.

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