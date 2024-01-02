С борта загоревшегося в аэропорту Токио лайнера эвакуировали около 400 человек

На борту загоревшегося в токийском аэропорту самолета находились порядка 400 человек. Все они успешно эвакуированы.

Самолет Japan Airlines загорелся сегодня в момент приземления в аэропорту Ханеда в Токио - языки пламени охватили борт на посадочной полосе, но летчикам удалось завершить маневр.

В момент остановки лайнера его встречали экипажи пожарной охраны. Сотрудники службы спасения помогли пассажирам и членам команды экстренно покинуть горящий самолет - в считанные мгновения он превратился в факел.

По информации агентства Киодо, есть версия, что причиной пожара на борту стало столкновение с самолетом береговой охраны. Для расследования всех обстоятельств ЧП создан экстренный штаб при канцелярии премьер-министра Японии.