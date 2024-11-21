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Не менее десяти человек погибли в Газе при новых атаках армии Израиля

В результате ударов ЦАХАЛ по лагерю беженцев Нуйсерат в центральной части анклава погибли три человека.
Глеб Владовский 2024-11-21 05:20:55
© Фото: Hadi Daoud Apaimages Keystone Press Agency Globallookpress

Не менее десяти человек погибли в результате ударов армии обороны Израиля по центральной и южной части сектора Газа. Об этом сообщил телеканал Al Jazeera.

Уточняется, что ЦАХАЛ атаковали лагерь беженцев Нуйсерат в центральной части анклава. В результате три женщины были убиты, еще одна получила тяжелое ранение.

Израильские войска также нанесли удар по гуманитарной зоне Аль-Маваси на юге Газы. Сообщается о гибели семи человек при бомбардировке этого района.

Ранее сообщалось о гибели 66 человек в результате бомбардировок северной части анклава силами ЦАХАЛ.

#в стране и мире #Израиль #сектор Газа #удары цахал
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