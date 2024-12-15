ABC News выплатит Трампу $15 млн по делу о клевете

Американский телеканал ABC News выплатит победившему на выборах президента США Дональду Трампу $15 млн и принесет ему публичные извинения в рамках урегулирования дела о клевете, пишет CNN.

«ABC News перечислит $15 миллионов в “Президентский фонд и музей, которые будут созданы истцом” и выплатит $1 миллион в качестве судебных издержек адвокатам Трампа», - говорится в публикации.

Речь идет о поданном в марте иске Трампа в отношении телеканала и его ведущего Джорджа Стефанопулоса, который в эфире несколько раз заявил о том, что избранного президента признали виновным в изнасиловании писательницы Элизабет Джин Кэрролл, которое он мог совершить в 1990-е годы. Трамп свою вину отрицал, заявляя, что никогда не встречался с ней.

Напомним, по итогам разбирательства изнасилования не было, но суд обязал политика выплатить Кэрролл несколько десятков миллионов долларов за ущерб. Стефанопулос тем не менее уверенно утверждал в эфире, что политик является насильником. Трамп назвал слова ведущего «злонамеренными и направленными на причинение вреда».