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Бежавших с Украины уклонистов нашли среди мешков с луком и картофелем

Задержанные на украино-венгерской границе уклонисты заплатили за возможность бежать из страны $80 тыс.
Ян Брацкий 2024-12-15 01:00:11
© Фото: Telegram/DPSUkr © Видео: Telegram/DPSUkr

Восемь украинских уклонистов задержаны пограничниками при попытке сбежать из страны. Молодые люди прятались в кузове микроавтобуса, среди мешков с луком и картофелем. Нашли их в ходе проверки на одном из контрольно-пропускных пунктов на границе Украины и Венгрии.

«Водитель утверждал, что кроме овощей ничего не перевозит. Однако во время транспортного осмотра оказалось, что за двойной стенкой прятались 8 мужчин», - говорится в сообщении украинской погранслужбы.

В ходе допроса выяснилось, что задержанные из разных регионов Украины: из Киевской, Закарпатской, Львовской и Херсонской областей. Один из них планировал скрыться на территории Норвегии.

Теперь все восемь «туристов», а также 63-летний водитель микроавтобуса задержаны и дают показания. Каждый из них заплатил за место в микроавтобусе $10 тыс.

Массовое бегство мужчин призывного возраста стало настоящей проблемой для Украины. Нежелающие погибать за «идеалы» киевского режима используют любую возможность, чтобы перебраться в Европу.

В минувшем сентябре группа уклонистов пыталась прорваться через границу с Белоруссией по минным полям. Задержаны пять человек. По данным украинской стороны, ежедневно рубежи собственного отечества изнутри штурмуют более 100 человек. Десятки гибнут от пуль пограничников, тонут в реках, умирают в горах.

#Украина #граница #Пограничники #Венгрия #КПП #уклонисты
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