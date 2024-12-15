Восемь украинских уклонистов задержаны пограничниками при попытке сбежать из страны. Молодые люди прятались в кузове микроавтобуса, среди мешков с луком и картофелем. Нашли их в ходе проверки на одном из контрольно-пропускных пунктов на границе Украины и Венгрии.

«Водитель утверждал, что кроме овощей ничего не перевозит. Однако во время транспортного осмотра оказалось, что за двойной стенкой прятались 8 мужчин», - говорится в сообщении украинской погранслужбы.

В ходе допроса выяснилось, что задержанные из разных регионов Украины: из Киевской, Закарпатской, Львовской и Херсонской областей. Один из них планировал скрыться на территории Норвегии.

Теперь все восемь «туристов», а также 63-летний водитель микроавтобуса задержаны и дают показания. Каждый из них заплатил за место в микроавтобусе $10 тыс.

Массовое бегство мужчин призывного возраста стало настоящей проблемой для Украины. Нежелающие погибать за «идеалы» киевского режима используют любую возможность, чтобы перебраться в Европу.

В минувшем сентябре группа уклонистов пыталась прорваться через границу с Белоруссией по минным полям. Задержаны пять человек. По данным украинской стороны, ежедневно рубежи собственного отечества изнутри штурмуют более 100 человек. Десятки гибнут от пуль пограничников, тонут в реках, умирают в горах.